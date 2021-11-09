وفد طبي أوروبي يصل إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع فرنسا عن وصول وفد طبي أوروبي عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ويضم الوفد كل من رؤوف السلطي استشاري جراحة مسالك بولية وامانويل درنه استشاري جراحة وطب العظام صفوان فارس استشاري جراحة داخلية ومنظار.و قال عضو الهيئة الإدارية في فرع فرنسا محمد سالم: "إن هذه الزيارة الطبية الإغاثية تأتي انطلاقا من الواجب الإنساني والوطني للمساعدة في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم الاستشارات وإجراء العمليات الجراحية من قبل متخصصين".و من جانبها أوضحت نائب رئيس التجمع ومسئولة الإغاثة والوفود الدكتورة غادة أبو عيشة "إن هذه الزيارة الطبية الإغاثية تعد الثالثة لوفود التجمع بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وسيعمل التجمع على إرسال وفود طبية تخصصية خلال الأشهرالقادمة حسب الاحتياج وبالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية".