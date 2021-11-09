دولي

الهند: مصرع 4 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى

الهند: مصرع 4 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقى أربعة رُضع مصرعهم، أمس الاثنين، في حريقٍ اندلع في وحدة لرعاية الأطفال حديثي الولادة داخل مستشفى وسط الهند.

وقال شيفراج سينغ تشوهان رئيس وزراء ولاية ماديا براديش: "إنه أصدر أمراً بإجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق الذي اندلع مساء الإثنين في مستشفى (كاملا نهرو) للأطفال في مدينة بوبال".

من جهته، أوضح فيشواس سارانغ وزير التعليم الطبي الهندي أن (40) طفلاً كانوا داخل وحدة الرعاية، وتم إنقاذ (36) منهم. 

وقال وزير التعليم الطبي الهندي: "إنه وصل إلى المستشفى بعد مرور نحو عشر دقائق من الحادث، وبات كل شيء تحت السيطرة حالياً"، فيما رجحت السلطات  أن يكون سبب الحريق ماساً كهربائياً.

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