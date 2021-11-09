شؤون فلسطينية

المحكمة العسكرية في رام الله تعقد أولى جلساتها بعد الإعتداء على المواطنين السلميين

المحكمة العسكرية في رام الله تعقد أولى جلساتها بعد الإعتداء على المواطنين السلميين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت المحكمة العسكرية في رام الله اليوم الاثنين 8/11/2021 أولى جلساتها لمحاكمة عسكري يتبع لأحد الأجهزة الأمنية بتهمتي الاعتداء والسرقة. 

وفي الوقائع، فإنه بتاريخ 27/6/2021 تجمع المواطنون سلمياً على دوار الساعة في رام الله تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات وللمطالبة بمحاسبة القتلة، وتعرض التجمع السلمي للاعتداء من قبل عناصر بالزي المدني نتج عنه عدداً من الإصابات نتيجة للضرب والسحل، إضافة إلى سرقة مقتنيات المواطنين وتعرض الفتيات للتحرش اللفظي والجسدي. 

و قام أحد المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب والسرقة بالتوجه لمؤسسة الضمير لتقديم شكوى حول الاعتداء الذي تعرض له، وبعد تقدم المواطن بشكوى رسمية لجهاز الشرطة ومتابعات حثيثة استمرت لما يقارب 3 أشهر من قبل مؤسسة الضمير، تمكن جهاز الشرطة-المباحث العامة من تحديد هوية الشخص الذي قام بالاعتداء على المواطن بالضرب وسرقة هاتفه وهويته الشخصية ومبلغ مالي، ليتبين أنه عسكري يتبع لأحد الأجهزة الأمنية تواجد أثناء التظاهرة لقمع المواطنين بالزي المدني.

و أحيلت القضية إلى النيابة العسكرية التي بدورها قامت بأخذ إفادة المواطن الذي تعرض للاعتداء والسرقة، وجرى توقيف العسكري بتاريخ 8/9/2021 لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة، وقامت النيابة العسكرية بتوجيه لائحة اتهام بحق العسكري تتضمن بندي الاعتداء البسيط خلافاً لأحكام المادة (385/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، والسرقة خلافاً لأحكام المادة (453) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979. 

و عُقدت أولى جلسات المحاكمة بحق العسكري اليوم الاثنين، حيث تلت النيابة على العسكري الموقوف تفاصيل لائحة الاتهام، وأجاب العسكري أنه غير مذنب فيما تلي عليه من وقائع.

و قامت المحكمة بسماع شهادة المواطن المشتكي، وناقشت النيابة المشتكي في تفاصيل القضية، وطلبت امهالها مدة لتقديم باقي بينتها، لتؤجل الجلسة حتى تاريخ 24/11/2021.

و بعد الاعتداء على المواطنين السلميين في المظاهرات المنددة بمقتل نزار بنات المحكمة العسكرية في رام الله تعقد أولى جلساتها لمحاكمة عسكري   مصدر الصورة: نقلاً عن راديو بيت لحم 2000 عقدت المحكمة العسكرية في رام الله اليوم الاثنين 8/11/2021 أولى جلساتها لمحاكمة عسكري يتبع لأحد الأجهزة الأمنية بتهمتي الاعتداء والسرقة. 

و في الوقائع، فإنه بتاريخ 27/6/2021 تجمع المواطنون سلمياً على دوار الساعة في رام الله تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات وللمطالبة بمحاسبة القتلة، وتعرض التجمع السلمي للاعتداء من قبل عناصر بالزي المدني نتج عنه عدداً من الإصابات نتيجة للضرب والسحل، إضافة إلى سرقة مقتنيات المواطنين وتعرض الفتيات للتحرش اللفظي والجسدي.

و قام أحد المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب والسرقة بالتوجه لمؤسسة الضمير لتقديم شكوى حول الاعتداء الذي تعرض له، وبعد تقدم المواطن بشكوى رسمية لجهاز الشرطة ومتابعات حثيثة استمرت لما يقارب 3 أشهر من قبل مؤسسة الضمير، تمكن جهاز الشرطة-المباحث العامة من تحديد هوية الشخص الذي قام بالاعتداء على المواطن بالضرب وسرقة هاتفه وهويته الشخصية ومبلغ مالي، ليتبين أنه عسكري يتبع لأحد الأجهزة الأمنية تواجد أثناء التظاهرة لقمع المواطنين بالزي المدني.

و أحيلت القضية إلى النيابة العسكرية التي بدورها قامت بأخذ إفادة المواطن الذي تعرض للاعتداء والسرقة، وجرى توقيف العسكري بتاريخ 8/9/2021 لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة، وقامت النيابة العسكرية بتوجيه لائحة اتهام بحق العسكري تتضمن بندي الاعتداء البسيط خلافاً لأحكام المادة (385/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، والسرقة خلافاً لأحكام المادة (453) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

و عُقدت أولى جلسات المحاكمة بحق العسكري اليوم الاثنين، حيث تلت النيابة على العسكري الموقوف تفاصيل لائحة الاتهام، وأجاب العسكري أنه غير مذنب فيما تلي عليه من وقائع. قامت المحكمة بسماع شهادة المواطن المشتكي، وناقشت النيابة المشتكي في تفاصيل القضية، وطلبت امهالها مدة لتقديم باقي بينتها، لتؤجل الجلسة حتى تاريخ 24/11/2021.

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