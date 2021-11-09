الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 881 فحصًا فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 235 حالة جديدة من مصابي الفيروس.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 185134 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2595 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 180934 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1605 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 84 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 486374 شخصاً.