شؤون فلسطينية

استئناف إدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بغزة

استئناف إدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استؤنف صباح اليوم الثلاثاء، إدخال وقود المنحة القطرية لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

ووفق وكالة (الرأي) فقد قال مدير المعبر بسام غبن: إن الشاحنات المحملة بالوقود القطري بدأت منذ صباح اليوم بالدخول إلى القطاع عبر المعبر، حيث تم ابلاغهم أنه سيتم ادخال 24 شاحنة اليوم.

وذكر أنه حتى الآن تم ادخال 5 شاحنات فقط، متوقعاً ادخال 17 شاحنة اليوم حسب قدرة عمل المعبر، مشيراً إلى أن المعدل الطبيعي حسب الحاجة لعدد الشاحانات المدخل يومياً نحو 10 شاحانات.

يأتي ذلك بعد توقف دخول الوقود بقرار من الاحتلال لأسبوع كامل منذ يوم الاثنين الماضي حتى استئناف دخوله اليوم، بعد أن أثر بشكل سلبي على ساعات وصل الكهرباء.

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