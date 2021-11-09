شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس بينهم سيدة وطفلها

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس بينهم سيدة وطفلها
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم سيدة
وطفلها من بلدة سيلة الحارثية قرب جنين.

و اعتقلت قوات الاحتلال عدة مواطنين من عائلة واحدة من بينهم السيدة صابرين نضال زيود من بلدة السيلة الحارثية وهي زوجة الأسير محمد زهير زيود والمعتقل منذ أشهر؛ وكذلك اعتقلت ابنها الطفل زياد محمد زهير زيود ويبلغ من العمر (12عاما) وكذلك اعتقال شقيق الأسير محمد؛ وهو ماهر زهير زكي زيود.

و كما وشهدت بلدة الزبابدة جنوب جنين مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لها، وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال بلدة تل واعتقلت الأسير المحرر بلال اشتية أثناء مروره على حاجز زعترة الاحتلالي جنوب المدينة علما أنه والد الأسيرين مالك ومعاذ اشتيه.

و في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر جبريل الأطرش من حارة أبو اسنينة؛ كما تم اعتقال الشاب قسام باسم مطاوع المسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

 

و أفاد مكتب إعلام الأسرى أن جنود الاحتلال اعتقلوا قرابة 8 شبان خلال اقتحام ضاحية السلام في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة دون معرفة هوياتهم.

و في ساعات الفجر أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال مدينة القدس قبل أن تندلع مواجهات عنيفة استخدم خللها الشابان
الزجاجات الحارقة، كما واقتحمت قوات الاحتلال حسبة وادي الجوز بالقدس المحتلة.

و رصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

و وفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات
للمستوطنين.

و وثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،
فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.

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