"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، صباح اليوم الثلاثاء، في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في (تويتر): "دفاعاتنا الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب"،وأشار إلى أنه "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا إن شاء الله".وأضاف سريع: "الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".