الاحتلال يهدم 3 منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل مأهولة، في قرية الولجة غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.وأفاد خضر الأعرج، رئيس مجلس قروي الولجة، بأن المنازل الثلاثة المستهدفة تقع في منطقة (عين جويزة)، وتبلغ مساحة كل منها نحو (80 متراً مربعاً)، وتعود للشقيقين طارق نصر أبو التين، وأحمد أبو التين، إضافة إلى ابن شقيقهم محمد حسين أبو التين.وأشار الأعرج إلى أن قوات الاحتلال سبق وهدمت منزل طارق أبو التين في ذات المنطقة، وأعاد تشييده، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتتعرض منطقة (عين جويزة) لهجمة استيطانية منذ سنوات تتمثل بهدم العشرات من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف البناء، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.