حملة لإغلاق منظمة "طلاب من أجل العدالة لفلسطين" في الجامعات الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنأفادت منظمة "طلاب من أجل العدالة لفلسطين"، اليوم الثلاثاء، بأنها تتعرض لحملات ممنهجة من إدارات جامعات أميركية لإغلاقها، بعد ضغوطات تمارس على إدارتها من المجموعات (الصهيونية) في الولايات المتحدة.وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في بيان لها: "لا ينبغي معاقبة الطلاب من قبل مدارسهم لدفاعهم عن حقوق الفلسطينيين، ولتضامنهم مع المنظمين والنشطاء الذين يطالبون بالعدالة وحقوق الإنسان والتحرير وتقرير المصير للشعب الفلسطيني"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.واعتبر مراقبون قرارات الإغلاق سابقة مرعبة لحملات حقوق الإنسان الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا يقتصر تأثيرها على الجامعات فحسب بل على الخطاب الأوسع في أميركا.