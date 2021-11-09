(حشد): إسرائيل كيان "مارق" يستهدف من جديد عبر برنامج التجسس



و جددت الهيئة الدولية (حشد) مطالبتها للمجتمع الدولي وبشكل خاص المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لحماية المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



رام الله - دنيا الوطنتابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق واستنكار شديدين الكشف عن قيام الاحتلال الإسرائيلي استخدم برنامج التجسس المعروف باسم "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية ، في التجسس على نشطاء فلسطينيين حقوقيين من بينهم ثلاثة موظفين من المؤسسات التي وضعها الاحتلال على قائمة "الإرهاب"، إلى جانب موظفين في وزارة الخارجيةالفلسطينية.و بينت أن تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية، يشمل أكثر من 80 صحفيًا من 17 مؤسسة إعلامية في 10 دول، كشف عن استخدام برنامج التجسس 'بيغاسوس' (Pegasus) التابع لمجموعة 'إن إس أوه' (NSO Group) لأغراض مراقبة غير قانونية واسعة النطاق ومستمرة وانتهاكات لحقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الخصوصية تم ارتكابها بحق رؤساء دول ونشطاء وصحفيين/ات ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومعارضين/ات سياسيين/ات".و أدانت الهيئة الدولية(حشد) بشدة السلوك الإجرامي الإسرائيلي بحق النشطاء والموظفين الرسميين الفلسطينيين؛ وإذ ترى أن هذه الجريمة تأتي لاستكمال التضييق الإسرائيلي المتعمدة على المدافعين عن حقوق الإنسان وتكتيم أفواههم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة؛ وإذ تؤكد أن اللجوء الإسرائيلي لاستخدامبرنامج وتقنيات الحديثة يجعل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي؛ في مصافي الدول المارقة.و ترى الهيئة الدولية (حشد) أن الإجراءات الإسرائيلية المتتالية بحق المنظمات الأهلية والحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان، تتنكر للقانون الدولي، وتتنافى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.و أكدت أن السلوك الإسرائيلي بالتجسس على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان بمثابة اعتداء على حركة حقوق الإنسان، ويعكس حجم الاستهتار والتجاهل الإسرائيلي لمنظومة حقوق الإنسان العالمية.