شاهد: جيش الاحتلال ينشر دباباته على حدود غزة بعد اعتراض الطائرة المسيرة أمس





رام الله - دنيا الوطنقالت القناة (12) الإسرائيلية إن جيش الاحتلال نشر دباباته، صباح اليوم الثلاثاء، في عدة مواقع عند السياج الحدودي مع قطاع غزة، لافتة إلى أن ذلك يأتي بعد اعتراض الطائرة المسيرة التابعة لحركة (حماس) أمس.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الاثنين، عن اعتراض قوات الجوية التابعة للاحتلال مسيرة تابعة لحركة (حماس)، اجتازت نحو منطقة البحر، على حد زعمه.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أطلقت خمسة صواريخ دفعة واحدة تجاه البحر، في إطار التجريب وزيادة قوتها التدريبية تحسباً لأي عدوان إسرائيلي".