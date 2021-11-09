فلسطين تشارك في الاجتماع الإقليمي الثامن للجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم



وقد بحث الاجتماع إصدار كتاب بعنوان "75 عاما من العمل- اللجان الوطنية تروي حكايتها"، وذلك احتفالاً بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).



وخلال الاجتماع تم مناقشة محاور تخص الأهداف الرئيسية للمؤتمر العام الواحد والأربعين لـ(يونسكو)، واعتماد الدول الأعضاء أدوات معيارية جديدة رائدة، وتقرير عن (يونسكو) في طليعة القرن الواحد والعشرين الذي تمحور حول مستقبل التعليم

وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية العلم المفتوح، ونطاقات عمل جديدة في مجال الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى متابعة مناقشة توصيات الاجتماع الأقاليمي السابع.



و تطرّق المحور الأول الذي اختص بالعلوم الاجتماعية والإنسانية إلى أهمية مشاريع بناء القدرات في مختلف المناطق، لمساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المعرفة والمهارات اللازمة، كما اختص المحور الثاني بالاتصالات والمعلومات فيما يتعلق

بالإساءة عبر الإنترنت وانتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وأشار إلى أهمية تعزيز حرية التعبير وسلامة الصحفيين وعدم الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والدعوة إلى مزيد من الشفافية للمنصات عبر الإنترنت.



أما بالنسبة للمحور الثالث بخصوص التعليم فقد أشار إلى وجوب بناء عقد اجتماعي جديد للتعليم على أساس توسيع نطاق الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم كمسعى عام ومصلحة عامة، وتتطرق المحور الرابع العلوم المفتوحة إلى إنجازات (يونسكو) بهذا الخصوص، ومجالات تعزيز الفهم المشترك للعلوم المفتوحة واستثمارها في الموارد البشرية والتعليم ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات من أجل تعزيز ثقافة العلوم المفتوحة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال لتقليص الفجوات الرقمية والمعرفية.



واختتم الاجتماع بتقديم عروض موجزة من قبل اللجان الوطنية عن أنشطتها ومبادراتها بما في ذلك الاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على تأسيس منظمة الـ(يونسكو).











رام الله - دنيا الوطنشارك وفد دولة فلسطين ممثل بأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينيةللتربية والثقافة والعلوم د. دوّاس دوّاس، وق.أ مدير عام البرامج والمشاريع محمد صوافطة في الاجتماع الأقاليمي الثامن للجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على هامش الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لـ(يونسكو)، الذي عقد في مقر (يونسكو) بباريس.