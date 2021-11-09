الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.جنين: ذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل زياد محمد زيود (14 عامًا)، وعمه الأسير المحرر ماهر زهير زيود، خلال اقتحام منزليهما في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.كما واصلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم، تنفيذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة مريحة وسهل بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وزجت بآليات مدرعة وتعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقتين وبالقرب من منشآت تصنيع الفحم، ومنعت المزارعين من الدخول إلى أراضيهم.بيت لحم: أفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد باسم محمد حمامرة (21 عاما) من بلدة حوسان غرب بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته.