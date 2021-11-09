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دولي

زعيم المعارضة نتنياهو: على إسرائيل العمل بمفردها ضد البرنامج النووي الإيراني

زعيم المعارضة نتنياهو: على إسرائيل العمل بمفردها ضد البرنامج النووي الإيراني
زعيم المعارضة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أمس الاثنين، بأنه إذا لم يكن لدى إسرائيل خيار فعليها العمل بمفردها ضد البرنامج النووي الإيراني. 

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست لإحياء ذكرى دافيد بن غوريون: "كان بن غوريون يعلم أن دولة إسرائيل يجب أن يكون لها تفوق استراتيجي ساحق على أي عدو وألا ينجو منها"، وفق (القناة 20 العبرية).

وأضاف: "على الرغم من مسافة السنين فإن أسس الواقع تبقى كما كانت ويجب علينا فحصها مقابل الأشياء التي حددها بن غوريون، وهنا وهناك أيضًا تكييفها مع ما بقي على حاله وما تغير". 

وتابع: "يجب أن يكون لإسرائيل تفوق استراتيجي على أي عدو، وإلا فإننا ببساطة لن نكون كذلك، لذلك يجب أن نضمن دائمًا ألا يهددنا أحد بأسلحة الدمار".

ونوه إلى أن برنامج إيران النووي خطر واضح وخطير على وجود إسرائيل، مبينا أنه على مدى سنوات عارض وحكومته محاولات إيران لتطوير ترسانة من القنابل الذرية، وقد فعلت ذلك على الرغم من المعارضة المتكررة من الإدارة الأمريكية".

وأردف قائلاً: "لقد فعلنا ذلك بالأفعال، في العديد من عمليات مكافحة (الإرهاب) لوقف السباق النووي الإيراني، وفعلنا ذلك بطريقة أخرى عام 2015، وهذا ما يجب القيام به حتى الآن".

وزعم أنه بفضل قدرة إسرائيل أدركت الدول العربية في المنطقة أن إسرائيل ليست العدو بل هي لإيران وهو ما يهددها أيضاً، مدعياً أن قوة إسرائيل مكنت من تطبيع اتفاقات السلام من خلال الاتفاقات الجديدة التي توصلت إليها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

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