الجيش الإيراني يعترض مسيرتين أمريكيتين بعد اقترابهما من منطقة المناورات





رام الله - دنيا الوطنوجه الجيش الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، تحذيراً لمسيرتين أمريكيتين من نوع (MQ-9) و(RQ4)، اقتربتا من منطقة عمليات مناورات "ذو الفقار 1400 المشتركة".وبحسب وكالة (إيسنا) الإيرانية، فإنه خلال مناورة "ذو الفقار 1400 المشتركة"، تم اعتراض طائرتين أمريكيتين بدون طيار دخلتا منطقة (FIR) ومنطقة (ADIZ) (منطقة تحديد الدفاع الجوي)، من قبل الدفاع الجوي للجيش ووجهوا تحذيراً خطيراً.وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المسيرتين غيرتا مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما.