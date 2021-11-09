‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مبادرة العمل العالمية 2021 - مشروع الأرض



- تنظيم أحداث إعلامية مشتركة من أجل تعزيز المشاركة الجماهيرية وتشجيع بناء المجتمعات المحلية.



- التعاون على توصيل أصوات الشباب من أجل إشراكهم كجزء رئيسي لحل الأزمات المناخية.



- تعزيز التعاون عبر جميع المنصات الإعلامية لتصبح مصدرًا موحدًا من أجل توفير معلومات ذات مصداقية.



- تقاسم الموارد الإعلامية مع القطاعات الأكاديمية، والتجارية، والمنظمات الغير حكومية، والمنظمات الربحية؛ من أجل تعزيز مبادرات قضايا المناخ.



- التعاون لضمان مصداقية الصحافة؛ من أجل مكافحة التضليل الإعلامي والغوغائية المتعلقين بأزمة المناخ.



أشار السيد سيدهارث تشاترجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الصين، في خطابه الرئيسي في برنامج اليوم الخامس، إلى الحاجة إلى تحول جذري في الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا ونبه مانويل بولجار فيدال، الرائد العالمي للمناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة، ووزير البيئة السابق في بيرو، أننا في "عقدًا حاسمًا" حيث يسعى العالم جاهدًا من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفري والحصول على اقتصاد مجابه للكوارث.



كما أجاب تشين قانغ، سفير الصين لدى الولايات المتحدة، على تساؤلات الطلاب من الصين والولايات المتحدة المتعلقة بتغير المناخ واستمعنا أيضًا إلى رأي مسؤول بارز في البنك الدولي، واقتصادي حائز على جائزة نوبل، وأستاذ في جامعة هارفارد.



وتميزت برامجنا خلال الأيام الأربعة الأولى بتضمنها مناقشات حول آثار تغير المناخ على البيئة العالمية، وأهمية التنوع البيئي، ومسؤولية وسائل الإعلام، وتصرفات الأشخاص من مواطني العالم، كما تبادل رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين من الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخبراء المناخ وجهات النظر في هذا الصدد.



و تضمنت برامجنا تغطية هامة لخمسة أفلام وثائقية تحت عنوان "ساعة الصفر" حيث يتم البحث في تأثير التقلبات المناخية المتطرفة وفي كيفية إيجاد الشباب في جميع أنحاء العالم طرقا مبتكرة؛ من أجل التخفيف من حدة أزمة المناخ.







رام الله - دنيا الوطنألقى الحدث الذي نظمته مجموعة الإعلام الصينية على مدار أسبوع تحت عنوان "مبادرة العمل العالمية 2021 - مشروع الأرض" الضوء على خطورة أزمة المناخ، وعبر فيه قادة العالم والنشطاء الشباب عن رأيهم في هذا الصدد، واستُقصيت الأفكار والحلول.و يدور برنامج اليوم الخامس حول الشباب فيما يتعلق بأفكارهم وابتكاراتهم وأصدرنا في نهاية البرنامج إعلاننا تحت عنوان "الإطار الاستراتيجي للإعلام العالمي بشأن العمل المناخي" الذي يحث على سرعة اتخاذ إجراءات فورية من أجل تحقيق الأهداف العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية كما عرض الإعلان فكرة تأسيس تحالف عالمي يجمع بين وسائط الإعلام فيما يتعلق بالمناخ من أجل تشييد إطار للعمل المناخي يحتوي على الآتي:- منح الأولوية للتقارير المتعلقة بالمناخ من أجل زيادة الوعي العام.- تقاسم الموارد المتعلقة بتقديم تقارير عن المناخ من أجل تحسين أداء الدور الذي تضطلع به المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام.