الاحتلال يعتقل طفلاً وأسيراً محرراً ويواصل مناوراته العسكرية غرب جنين





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، طفلاً وأسيراً محرراً من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ (وفا): "أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل زياد محمد زيود (١٤) عامًا، وعمه الأسير المحرر ماهر زهير زيود خلال اقتحام منزليهما في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين".في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم، تنفيذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة مريحة وسهل بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وزجت بآليات مدرعة وتعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقتين وبالقرب من منشآت تصنيع الفحم، ومنعت المزارعين من الدخول الى أراضيهم.