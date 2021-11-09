شؤون فلسطينية

جبارين: ما كشف في "ما خفي أعظم" نقطة في بحر جرائم الاحتلال

جبارين: ما كشف في "ما خفي أعظم" نقطة في بحر جرائم الاحتلال
زاهر جبارين مسؤول مكتب الأسرى والشهداء والجرحى
رام الله - دنيا الوطن
قال زاهر جبارين مسؤول مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس، إن ما كشفه برنامج ما خفي أعظم نقطة في بحر جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وأضاف جبارين "أن الاحتلال أكثر نازية من النازيين، فهو يعتدي على الأسرى بوحشية ويحتجزهم في قبور ويتسبب لهم بإعاقات".

وأشار جبارين إلى أن سياسة الاحتلال في السجون تكون من أعلى المستويات في الكيان، وكل العالم يدرك أن هذا الكيان لا يمكن أن يجري تحقيقات في جرائمه.

وكانت قد بثّت الجمعة الماضية حلقة ما "خفي أعظم" والتي كشف فيها الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال، عن تعرض عشرات الأسرى لعمليات قمع واعتداءات في عدد من سجون الاحتلال.

وأظهرت اللقطات المسربة هويات ضباط وجنود إسرائيليين متورطين في عمليات القمع المفرط ضد الأسرى في سجن النقب عام 2019.

وبينت اللقطات تعرض الأسرى لاعتداءات وحشية وإطلاق رصاص في السجن المذكور، بحجة تعرض أحد السجانين لعملية طعن قام بها أحد الأسرى.

وذكر أحد الأسرى في تسريب صوتي أنهم يعيشون "في أسوأ ظروف عرفتها البشرية والسجون جعلت الولدان شيبا".

كما وجه رسالة للقائد العام لكتائب القسام محمد ضيف حث فيها على إنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة تشفي صدورهم وتعيد الفرحة لكل بيت فلسطيني، كما قال.

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