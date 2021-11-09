طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأهابت الهيئة المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الثلاثاء، بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
وأضافت، أنه يتوجب عليهم التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
وأضافت، أنه يتوجب عليهم التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
التعليقات