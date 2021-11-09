طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

وأهابت الهيئة المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الثلاثاء، بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وأضافت، أنه يتوجب عليهم التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.