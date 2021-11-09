الطقس: أجواء جافة وحارة نسبياً أعلى من معدلها العام بـ 7 درجات

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء، اليوم الثلاثاء، ستكون جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود بسبع درجات مئوية.وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، وهذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء، تسود أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمسة درجات مئوية ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحروالخميس، يكون الجو غائماً جزئياً خريفياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً خريفياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.