شؤون فلسطينية

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه "تحديات خطرة" وقلقون من الأوضاع المالية للسلطة

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه "تحديات خطرة" وقلقون من الأوضاع المالية للسلطة
البنك الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قال البنك الدولي إنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّراً "بوادر انتعاش" لكنّه مع ذلك يواجه "تحديات خطرة" تطال خصوصاً التوظيف والتمويل العام "غير المستقرّ للغاية".

ووفقاً لتقرير جديد للبنك الدولي نشر اليوم الثلاثاء، فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهوراً بسبب جائحة (كوفيد-19) التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي، وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.

وأوضح التقرير، أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري.

لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار قوله: إنّ "الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم)".

وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي "لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية" الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.

وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام.

ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى "مساعدة" السلطة الفلسطينية في مواردها المالية "غير المستقرّة للغاية" وذلك من أجل "تقليص عجزها".

كما دعا البنك إسرائيل إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية أو رسوم السفر عبر معبر الكرامة، إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر "تمويلاً سريعاً".

ويبلغ معدّل البطالة حالياً في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45% بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقاً للتقرير، وفي الضفة الغربية، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.

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