"الخارجية": العثور على جثمان المفقود أنس أبو رجيلة على إحدى شواطئ تركيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن أنس أبو رجيلة على إحدى شواطئ تركيا، وهو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على إثر حادث المركب.وأكدت سفارة دولة فلسطين في تركيا، أن السفارة تتواصل مع أسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه إلى أرض الوطن إذا قررت أسرته ذلك.من جهته أكد مستشار وزير الخارجية والمغتربين، د.أحمد الديك، أن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقود الثالث، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيا السلامة للجميع.