شؤون فلسطينية

"الخارجية": العثور على جثمان المفقود أنس أبو رجيلة على إحدى شواطئ تركيا

"الخارجية": العثور على جثمان المفقود أنس أبو رجيلة على إحدى شواطئ تركيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن أنس أبو رجيلة على إحدى شواطئ تركيا، وهو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على إثر حادث المركب. 

وأكدت سفارة دولة فلسطين في تركيا، أن السفارة تتواصل مع أسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه إلى أرض الوطن إذا قررت أسرته ذلك. 

من جهته أكد مستشار وزير الخارجية والمغتربين، د.أحمد الديك، أن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقود الثالث، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيا السلامة للجميع.

أخبار ذات صلة

الدولار يواصل الانخفاض.. طالع أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

الدولار يواصل الانخفاض.. طالع أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

الطقس: أجواء معتدلة في مختلف المناطق

الطقس: أجواء معتدلة في مختلف المناطق

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه &#34;تحديات خطرة&#34; وقلقون من الأوضاع المالية للسلطة

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه "تحديات خطرة" وقلقون من الأوضاع المالية للسلطة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائّية&#34; الدولي يختتم فعالياته

مهرجان "أيام فلسطين السينمائّية" الدولي يختتم فعالياته

مصرع شاب من جنين في ورشة عمل داخل أراضي عام 48

مصرع شاب من جنين في ورشة عمل داخل أراضي عام 48

الحية يتحدث عن العلاقة مع مصر وصفقة التبادل ومحادثات رفع الحصار

الحية يتحدث عن العلاقة مع مصر وصفقة التبادل ومحادثات رفع الحصار

عطلة رسمية الاثنين.. طالع قرارات مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

عطلة رسمية الاثنين.. طالع قرارات مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائّية&#34; الدولي يختتم فعالياته

مهرجان "أيام فلسطين السينمائّية" الدولي يختتم فعالياته

مصرع شاب من جنين في ورشة عمل داخل أراضي عام 48

مصرع شاب من جنين في ورشة عمل داخل أراضي عام 48

الاحتلال يقيم برج اتصالات شرق بيت لحم

الاحتلال يقيم برج اتصالات شرق بيت لحم

اشتية يستقبل كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون الطاقة

اشتية يستقبل كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون الطاقة

رأفت يدين تصريحات بينت بشأن رفض إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

رأفت يدين تصريحات بينت بشأن رفض إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

أبو بكر وممثلون عن سفارة دولة فلسطين والجالية الفلسطينية يلتقون نائباً بالبرلمان البلجيكي

أبو بكر وممثلون عن سفارة دولة فلسطين والجالية الفلسطينية يلتقون نائباً بالبرلمان البلجيكي

غنيم: المصلحة العامة يجب أن تترأس أولويات كافة القطاعات

غنيم: المصلحة العامة يجب أن تترأس أولويات كافة القطاعات

منوعات

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بعد اعتذاره عن الحضور.. تامر حسني يفاجئ عروسين بحفل زفافهما في أمريكا

بعد اعتذاره عن الحضور.. تامر حسني يفاجئ عروسين بحفل زفافهما في أمريكا

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:&#34; أنا راجل صعيدي&#34;

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:" أنا راجل صعيدي"

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

عربي

الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بالسعودية

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بالسعودية

الأردن: مقتل شخصين وإصابة ثالث طعنا في إربد

الأردن: مقتل شخصين وإصابة ثالث طعنا في إربد

التحالف العربي يعلن تدمير &#34;مسيرة مفخخة&#34; أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير "مسيرة مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية