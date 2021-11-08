دولي

عقب قصف سوريا.. الاحتلال يصدر قراراً عاجلاً بشأن الرحلات الجوية المدنية بالجولان

عقب قصف سوريا.. الاحتلال يصدر قراراً عاجلاً بشأن الرحلات الجوية المدنية بالجولان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي الإسرائيلي، إيتاي بلومنتال، من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن تم إغلاق المجال الجوي في الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية، وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت: إن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي جوي مساء الاثنين، استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية "وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله، أنه "حوالي السابعة و16 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى "جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكان جندي سوري استشهد، وجرح ثلاثة آخرون في 13 من الشهر الماضي من جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

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