اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لنعلين ورام الله

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله وأخرى في بلدة نعلين غرب رام الله، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في رام الله.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة عين منجد في مدينة رام الله.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت بالقرب من قصر رام الله الثقافي، وشرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات راكبيها.وأوضحت المصادر أن مواجهات وصفت بالعنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام وقنابل الصوت والرصاص المطاطي.