شؤون فلسطينية

مصرع شاب من جنين في ورشة عمل داخل أراضي عام 48

مصرع شاب من جنين في ورشة عمل داخل أراضي عام 48
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
لقي شاب من جنين مصرعه، مساء اليوم الإثنين، في ورشة عمل داخل أراضي عام 48.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب سيف عبد العزيز محمد حنتولي (22 عاما)، من سكان سيلة الظهر لقي مصرعه جراء سقوطه في ورشة عمل.

وارتفعت حوادث العمل داخل أراضي عام الـ 48 خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع العديد من العمال، غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية ومناطق الـ48، في ظل إهمال السلطات الإسرائيلية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة لغياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.

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