وزير إسرائيلي يقترح إقامة 1500 وحدة استيطانية في غور الأردن





وفي جلسة لكتلتها، شددت ميخائيلي على أنها تعارض أية مبادرة ستمنع تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة توسيع البناء في النقب والجليل.



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن حزب العمل ينوي التصويت في الهيئة العامة ضد قرار وزير الجيش، بيني غانتس، برفع رواتب التقاعد للجنود في الخدمة الدائمة.





رام الله - دنيا الوطنرفضت رئيسة حزب (العمل) في إسرائيل، الوزيرة، ميراف ميخائيلي، اقتراح، وزير البناء والإسكان، زئيف الكين، إقامة 1500 وحدة استيطانية في غور الأردن.