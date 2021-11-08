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الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم) أنه حصل معلومات حول نتائج التحقيقات الأولية لمحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ليلة أمس الأول.

وبحسب المعلومات، فإن خبراء كشف المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، وكذلك جهاز المخابرات الوطني، وجدوا أن الصواريخ والطائرات التي استهدفت الكاظمي، ذاتها التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأمريكية.

وتشير المعلومات التي كشفتها مصادر عراقية، إلى أن الطائرات انطلقت من منطقة (الكريعات) شمالي بغداد، تحديدا من خلف المنطقة السياحية.

وقال أحد خبراء التحقيق: "إن التحليلات تشير إلى أن المهاجمين كانوا يعرفون أنهم لن يتمكنوا من استهداف الكاظمي داخل منزله، لذا شنوا هجومهم بثلاث طائرات".

وعن سبب شن الهجوم بثلاث طائرات، أوضح: "كانوا يريدون أن يستهدفوا المنزل بطائرة واحدة، ومن ثم إخراجه من المنزل لاغتياله، لكن خطتهم لم تنجح".

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