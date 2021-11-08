اشتية يستقبل كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون الطاقة

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون الطاقة عاموس هوشستين، حيث بحث معه واقع الطاقة في فلسطين وتعزيز سبل النهوض بهذا القطاع.واستعرض رئيس الوزراء أهم التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الطاقة في فلسطين خاصة بفعل الاحتلال، بالإضافة الى رؤية الحكومة المستقبلية للنهوض به والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في طريق الانفكاك عن الاحتلال المصدر الأساسي للطاقة.وأشار اشتية الى أنه قد بدأ العمل على تنفيذ التوجه نحو استغلال الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ مشروع ربط 500 مدرسة للعمل على الطاقة الشمسية، بالإضافة الى وضع خطة لتنفيذها على معظم المؤسسات العامة والمساجد والكنائس.وحضر الاجتماع رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ورئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء زياد جويلس، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني حمدي طهبوب.