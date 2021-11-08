أبو بكر وممثلون عن سفارة دولة فلسطين والجالية الفلسطينية يلتقون نائباً بالبرلمان البلجيكي

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر للنائب الفيدرالي في البرلمان البلجيكي عن الحزب الاشتراكي مالك بن عاشور خلال لقائه صباح اليوم في مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن حجم الجريمة والمعاناة التي يعيشها ما يقارب 4700 أسيراً فلسطينياً في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.وتم اللقاء بحضور ومشاركة مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، وجير الدين التي تعمل مع المجموعة البرلمانية الاشتراكية البلجيكية.وشرح أبو بكر للنائب الاشتراكي البلجيكي بن عاشور حقيقة الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتصاعد الانتهاكات خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى والمعتقلين واستهداف استقرارهموحياتهم اليومية، والتنكيل بهم روتين يومي يتم ويمارس أمام مرآى ومسمع العالم، وفيها تجاوزات لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.وأوضح أبو بكر أن التجاوزات والمعاملة اللا أخلاقية واللا إنسانية تشمل كافة فئات الأسرى، حيث هناك 600 أسيراً مريضاً، 200 منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية في مستشفيات مدنية متخصصة، و544 محكومين بالسجن مدى الحياة، و500 معتقلاً بفعل قرارات الاعتقال الإداري، يخوض ستة منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعضهم اقترب من 120 يوماً بشكل متواصل، على رأسهم كايد الفسفوس ومقدادالقواسمي، علماً أن هذا الاعتقال اعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، و200 طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من 18 عاماً، و34 أسيرةً، و 103 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، 25 منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، والعشرات من قيادات الشعب الفلسطيني والكتاب والأدباء والعاملين في المؤسسات الثقافية والحقوقية والإنسانية والاجتماعية.وركز اللواء أبو بكر على سياسة الاعتقال الإداري التي تحولت الى عقاب جماعي للأسير وعائلته، وهذه السياسة تستخدم بشكل يومي ودون أي ضوابط حقيقية، مطالباً البرلمان الفيدرالي البلجيكي ومن خلال الحزب الاشتراكي العمل الجاد لإنهاء هذاالنوع من الاعتقال لتعارضه ومخالفته الواضحة مع كافة الحقوق الإنسانية، ولكونه يأخذ شكلاً خاصاً مبني على أسس عنصرية انتقامية.