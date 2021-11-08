غنيم: المصلحة العامة يجب أن تترأس أولويات كافة القطاعات

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه المهندس، مازن غنيم في مكتبه اليوم برئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إياد القاضي لمناقشة قضايا العمل المشترك، والمشاكل التي يمر بها المقاول الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة وتأثيرها على قطاع المقاولات.واكد المهندس غنيم خلال اللقاء على أن الاتحاد جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وجزء من عملية التطوير والبناء لتحقيق مصلحة المواطنين من خلال عمله بالتعاون والشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، مشيراً الى أهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في المشاريع التطويرية المختلفة، وتأكيده على حقوق المقاولين دون ان يكون هناك مساس بالقضايا الحياتية للمواطنين.موضحا أن هناك العديد من القضايا التي تتطلب التدخل من قبل الاتحاد لضمان ديمومة عمل المقاول الفلسطيني وتطويره لزيادة الكفاءة وامتلاك الخبرات اللازمة للمنافسة في المشاريع الانشائية الكبرى.من جانبه عبر القاضي عن تقديره للدور الداعم من قبل سلطة المياه للقضايا المطروحة من قبل الاتحاد، وتذليله لاية عقبات قد تواجهه مستقبلا باعتباره الاتحاد جزءاً من العملية التنموية وشريك اساسي في قطاع البنية التحتية .