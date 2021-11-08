الاحتلال يقرر تخفيض أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير المضرب هشام أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنقال المحامي جواد بولس، إنّ محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في"عوفر" قررت، اليوم الاثنين، تخفيض مدة الأمر الإداريّ الصادر بحقّ الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام (84) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، من (6) شهور إلى (4) وهو غير جوهري، ما يعطي احتمالية إعطائه قرارا إداريا جديدا بعد انتهاء اعتقاله الحالي.وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت مؤخرًا أمر اعتقال إداريّ بحقّ الأسير أبو هواش مدته 6 شهور، رغم وضعه الصحيّ الصعب الذي وصل له، وهو الأمر الثالث الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.الأسير ابو هواش يقبع في سجن "عيادة الرملة" وتقوم إدارة السجون بنقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية للاحتلال.يُشار إلى أن أبو هواش (39 عامًا) من دورا بمحافظة الخليل وهو معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.