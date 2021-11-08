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التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بالسعودية

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تمكن أيضا من تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة، قال إنه كان مجهزا لتنفيذ عملية هجوم وشيك.

وأضاف التحالف أنه نفذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأعلن أن تلك العمليات شملت تدمير 19 آلية عسكرية، والقضاء على 115 من أفراد الجماعة.

وقال التحالف إن سلوك الحوثيين "يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

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