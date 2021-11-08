شؤون فلسطينية

محكمة سعودية ترجئ النظر بقضية المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين

محكمة سعودية ترجئ النظر بقضية المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين
رام الله - دنيا الوطن
أرجأت محكمة الاستئناف في السعودية النظر في قضية "دعم المقاومة" المعتقل على أثرها مجموعة من الأردنيين والفلسطينيين، إلى الشهر المقبل، بعد جلسة قصيرة.

وكان رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر مشايخ، قد أشار في وقت سابق، إلى أن محكمة استئناف الرياض ستبدأ الاثنين في النظر بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين.

ودعا مشايخ "السلطات الأردنية إلى إجراء اتصالات على كافة المستويات، لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية".

‎وقضت المحكمة الجزائية السعودية، في الثامن من أغسطس الماضي بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا.‎ وتراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

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