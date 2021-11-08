شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": الاعتقال الإداري لا قانوني ولا إنساني ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية

"النضال الشعبي": الاعتقال الإداري لا قانوني ولا إنساني ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أكد ناهض شبات ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة في كلمته التي القاها اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة في خيمة الاعتصام والأضراب عن الطعام والتي تنظمها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية دعما وأسنادا لأسرانا الأبطال المضربين عن الطعام بأن أسرانا الأبطال فرسان الوطن يخوضون أضرابا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الظالم وهذا الاعتقال لا إنسانى ولا قانوني ومخالف لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف شبات بأن معركة الكرامة التي يخوضها أسرانا المضربين عن الطعام هى دعامة رئيسية لعنفوان وصمود شعبنا الفلسطيني الذى سئم الاحتلال المتغطرس وظلمه وإمعانه في انتهاك حقوق الأسرى بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وأضاف بأن ما تقوم به دولة الاحتلال ومصلحة السجون الصهيونية عبر سياستها وإجراءاتها العدوانية والعقابية وهجمتها المسعورة وإرهابها المنظم وعنجهيتها على جنرالات الصبر وطلائع مناضلي شعبنا أنما تتنكر لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية باعتبارها دولة فوق القانون.

وطالب شبات كافة القوى الوطنية ومؤسسات شعبنا الفلسطيني لوضع قضية الأسرى والأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى والأسيرات والأسرى الأطفال على سلم الأولويات الوطنية.

كما طالب كافة سفراء دولة فلسطين والجاليات الفلسطينية بتحرك شعبي وجماهيري فاعل وواسع نصرة لأسرانا المضربين عن الطعام وفضح وتعرية ما يقوم به الاحتلال بحق أسرانا والحركة الأسيرة.

ودعا شبات كافة القوى أن تكون قضية الأسرى على سلم الأولويات والأجندات الوطنية من خلال الحضور والمشاركة الواسعة فى فعاليات الدعم والأسناد للحركة الأسيرة والأسرى المضربين عن الطعام لليوم السادس عشر بعد المائة للأسير كايد الفسفوس ورفاقه المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري

وطالب شبات كافة وسائل الأعلام والفضائيات بفضح سياسة الاحتلال بحق أسرانا وما يتعرض له الأسرى من عمليات قمع وتنكيل بالأسرى المضربين عن الطعام وعمليات التنقل دون مراعاة الأوضاع الصحية للأسرى للضغط عليهم ومنع الأهالي من الزيارات والاقتحامات الليلية وسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادى.

وأضاف شبات بأن الهدية الأعظم التي نقدمها لأسرانا الابطال في سجون الاحتلال هي أنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الوطنية.








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