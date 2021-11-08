شؤون فلسطينية

وفد من حركة حماس يلتقي السفير الفلسطيني في تركيا

وفد من حركة حماس يلتقي السفير الفلسطيني في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الأخ علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج، اليوم الثلاثاء، السفير الفلسطيني في أنقرة الأستاذ فايد مصطفى في مقر السفارة الفلسطينية، حضر اللقاء أعضاء دائرة العلاقات الوطنية الأخوة : ابراهيم المدهون ، زياد حسن والدكتور هاني الدالي.

بحث الجانبان آخر المستجدات على صعيد قضية فلسطين، وخصوصا العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وعلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال .

وقد استنكر الجانبان الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني وعلى أسرانا البواسل وعلى أهلنا في القدس المحتلة، وأكدا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وانهاء الإنقسام لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها قضية فلسطين.

كما بحث الجانبان أوضاع الجالية الفلسطينية المقيمة في تركيًا، وشددا على أهمية التعاون والتنسيق لخدمة شعبنا ريثما يتمكن من العودة الى دياره وممتلكاته في فلسطين، مؤكدين الحرص على بناء أفضل العلاقات مع الشعب التركي الشقيق، كما أشاد  الجانبان بالموقف التركي الرسمي والشعبي الداعم لشعبنا وقضيته العادلة.

وبمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم وجه الجانبان التحية لشعبنا الصامد في الداخل والخارج الذي رفض وعد بلفور منذ صدوره عام ١٩١٧، ولا يزال شعبنا يناضل منذ ١٠٤ سنوات ضد الاحتلال حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.


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