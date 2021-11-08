شؤون فلسطينية

إسرائيل ترسل رسالة تحذيرية لحركة (حماس).. هذه مفادها

إسرائيل ترسل رسالة تحذيرية لحركة (حماس).. هذه مفادها
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن إسرائيل أرسلت عبر الوسيط المصري، رسالة تحذير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد اسقاط الطائرة المسيرة التي اطلقت من قطاع غزة.

وأشارت إذاعة الجيش، إلى أن الرسالة التي أرسلتها إسرائيل عبر الوسيط المصري لحركة حماس، تتضمن بعدم تصعيد الأوضاع في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن اعتراض قوات الجوية التابعة للاحتلال مسيرة تابعة لحركة المقومة الإسلامية (حماس)، اجتازت نحو منطقة البحر، على حد زعمه.

ويشار إلى أنه قد سمع ظهر اليوم الاثنين، عدة انفجارات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أطلقت 5 صواريخ دفعة واحدة تجاه البحر، في إطار التجريب وزيادة قوتها التدريبية تحسباً لأي عدوان إسرائيلي.

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