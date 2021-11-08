عاجل

  • الرجوب: إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة يأتي عبر الإسراع بتشكيل حومة وحدة وطنية ثم الانتخابات

  • التعليم بغزة: تعديل الدوام وتوقيت الحصص بالمدارس بدءاً من غدٍ الثلاثاء

شؤون فلسطينية

دعا الكونغرس للاعتراف بفلسطين.. اشتية: ندعو الإدارة الامريكية لتنفيذ تعهداتها بفتح قنصليتها بالقدس

دعا الكونغرس للاعتراف بفلسطين.. اشتية: ندعو الإدارة الامريكية لتنفيذ تعهداتها بفتح قنصليتها بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على رأسه السيناتور بن كاردن رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي.

وبحث رئيس الوزراء مع الوفد مستقبل العملية السياسية في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية بحق حل الدولتين، واستمرار الاحتلال الذي ينتهك يوميا حقوق الإنسان الفلسطيني ويضيق عيشه.

ودعا اشتية إلى ضرورة تنفيذ الإدارة الأمريكية التعهدات التي تعهدت بها خلال حملتها الانتخابية وفيما بعد، وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وحماية الستاتسكو في المدينة المقدسة.

وقال رئيس الوزراء إن أصدقاء إسرائيل يقع على عاتقهم واجب منعها من وضع نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير باستمرار سياستها الاستعمارية وانتهاك حقوق الإنسان. مشيرا لتقرير "هيومان رايتس ووتش" الذي رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني ووصفها بدولة ابارتهايد.

وأضاف اشتية: "إن هناك طرقا وحافلات لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، وأن الخليل مقسمة والقدس محاطة بجدار يفصلها عن الضفة، وغزة تحت الحصار، وأن كل مكون من مكونات الجغرافيا الفلسطينية مفصول عن الآخر".

وتابع: "كيف بإمكاننا مواصلة الحديث عن حل الدولتين، وهناك 720 ألف مستوطن على أراضي الدولة الفلسطينية، والبرنامج الاستيطاني متواصل، وهناك 62% من الأراضي الفلسطيني تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل وتتعامل معها كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني".

وأردف قائلا: "الحالة في فلسطين التاريخية اليوم تنزلق إلى واقع دولة واحدة، ونظام ابارتهايد تسيطر فيها أقلية إسرائيلية يهودية على أغلبية فلسطينية إسلامية ومسيحية."

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل لا تهتم بالبيانات، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جدية من أجل الضغط على إسرائيل للانصياع للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تدين الاستيطان".

من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء، الكونجرس للاعتراف بدولة فلسطين، والدفع من أجل تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتربطهما بالإرهاب.

وشكر رئيس الوزراء استئناف الولايات المتحدة دعمها "للأونروا"، مطالبا بإعادة بقية المساعدات التي كانت تقدم سابقا من أجل مساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات المالية.

وأوضح رئيس الوزراء أن "السلطة الفلسطينية تفي بالتزاماتها المالية في الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، لكنها بسبب الاحتلال غير قادرة على السيطرة على الحدود والمعابر والمقدرات الطبيعية من أرض ومياه وغيره، ما يضعها في وضع مالي صعب".

في سياق مختلف، دعا رئيس الوزراء إلى الضغط على إسرائيل من أجل تمكيننا من عقد الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس، مؤكدا أن الإرادة الفلسطينية هي لإجراء الانتخابات وحماية الديمقراطية الفلسطينية وتكريس حقوق الإنسان.

ويتكون الوفد بالإضافة للسناتور كاردن، كل من: النائب ستيني هوير، والسناتور روبرت كيسي، والسناتور روبرت بورتمان، والنائب ستيف كوهين، والنائب إيمانويل كليفر.



أخبار ذات صلة

الرجوب: إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة يأتي عبر الإسراع بتشكيل حومة وحدة وطنية ثم الانتخابات

الرجوب: إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة يأتي عبر الإسراع بتشكيل حومة وحدة وطنية ثم الانتخابات

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: قرارات الاحتلال باطلة وغير شرعية والمؤسسات ستواصل عملها كالمعتاد

"المنظمات الأهلية": قرارات الاحتلال باطلة وغير شرعية والمؤسسات ستواصل عملها كالمعتاد

التعليم بغزة تصدر إعلاناً خاصاً بدوام المدارس الحكومية بدءاً من الغد

التعليم بغزة تصدر إعلاناً خاصاً بدوام المدارس الحكومية بدءاً من الغد

الرويضي: هناك 20 ألف منزل بالقدس مهدد بالهدم بحجة عدم الترخيص

الرويضي: هناك 20 ألف منزل بالقدس مهدد بالهدم بحجة عدم الترخيص

قوات الاحتلال تقتحم منطقة عين منجد في مدينة رام الله

قوات الاحتلال تقتحم منطقة عين منجد في مدينة رام الله

رئيس هيئة الأسرى: وفد برلماني بلجيكي يزور فلسطين مطلع العام المقبل

رئيس هيئة الأسرى: وفد برلماني بلجيكي يزور فلسطين مطلع العام المقبل

المالكي: الرئيس عباس يزور روسيا يوم 23 من الشهر الجاري

المالكي: الرئيس عباس يزور روسيا يوم 23 من الشهر الجاري

اعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول اسقاط الطائرة المسيرة التي أطلقت من غزة

اعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول اسقاط الطائرة المسيرة التي أطلقت من غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: قرارات الاحتلال باطلة وغير شرعية والمؤسسات ستواصل عملها كالمعتاد

"المنظمات الأهلية": قرارات الاحتلال باطلة وغير شرعية والمؤسسات ستواصل عملها كالمعتاد

قوات الاحتلال تقتحم منطقة عين منجد في مدينة رام الله

قوات الاحتلال تقتحم منطقة عين منجد في مدينة رام الله

(حماس) تعقب على تصويت أمريكا ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

(حماس) تعقب على تصويت أمريكا ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

الاحتلال يخطر بوقف العمل في سبعة منازل جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف العمل في سبعة منازل جنوب الخليل

مواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال نعلين غرب رام الله

مواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال نعلين غرب رام الله

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي الخامس لإدارة المحميات الطبيعية

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي الخامس لإدارة المحميات الطبيعية

العربية الفلسطينية تدين تصريحات بينت بشأن التوسع الاستيطاني والقنصلية الامريكية بالقدس

العربية الفلسطينية تدين تصريحات بينت بشأن التوسع الاستيطاني والقنصلية الامريكية بالقدس

تدريبات لقوات الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

تدريبات لقوات الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

منوعات

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بعد اعتذاره عن الحضور.. تامر حسني يفاجئ عروسين بحفل زفافهما في أمريكا

بعد اعتذاره عن الحضور.. تامر حسني يفاجئ عروسين بحفل زفافهما في أمريكا

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:&#34; أنا راجل صعيدي&#34;

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:" أنا راجل صعيدي"

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

عربي

التحالف العربي يعلن تدمير &#34;مسيرة مفخخة&#34; أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير "مسيرة مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

سوريا: مشفى دمشق يستقبل (17) حالة جديدة مصابة بالفطر الأسود

سوريا: مشفى دمشق يستقبل (17) حالة جديدة مصابة بالفطر الأسود

مصر تفرض غرامة على التدخين في عدة منشآت

مصر تفرض غرامة على التدخين في عدة منشآت

ولي عهد السعودية الأسبق يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً على مواقع التواصل

ولي عهد السعودية الأسبق يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً على مواقع التواصل