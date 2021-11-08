اعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول اسقاط الطائرة المسيرة التي أطلقت من غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف اعلام الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل جديد حول الطائرة المسيرة التي اعترضتها القبة الحديدة الإسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة.وأكد دورون كدوش، مراسل إذاعة جيش الاحتلال، أن الطائرة المسيرة التي زعم الجيش أنها تابعة لحركة حماس، حلقت بارتفاع عالٍ للغاية، لافتا إلى أن الجيش قرر اسقاطها.وقال: "في الجيش يقدرون أن الطائرة كانت غير مسلحة، وكانت أثناء طلعة تدريب، حيث لم تكن محاولة هجوم من قبل حركة حماس".وأشار مراسل إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن هذا أول اعتراض لطائرة مسيرة تطلق من قطاع غزة، منذ الحرب الأخيرة، لافتا إلى أن قادة سلاح البحرية الإسرائيلية يحاولون تحديد موقع أجزاء الطائرة في البحر.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، اليوم الاثنين، عن اعتراض قوات الجوية التابعة للاحتلال مسيرة تابعة لحركة المقومة الإسلامية (حماس)، اجتازت نحو منطقة البحر، على حد زعمه.ويشار إلى أنه قد سمع ظهر اليوم الاثنين، عدة انفجارات في قطاع غزة.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أطلقت 5 صواريخ دفعة واحدة تجاه البحر، في إطار التجريب وزيادة قوتها التدريبية تحسباً لأي عدوان إسرائيلي.