التحالف العربي يعلن تدمير "مسيرة مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية



وأمس الأحد، أعلن التحالف مقتل 138 من مسلحي (أنصار الله) في عمليات نفذها بمحافظة مأرب، شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وبعد يومين من إعلانه اعتراض وتدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.





رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) اليمنية تجاه محافظة خميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية.وقال التحالف في بيان: "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وفي بيان آخر، ذكر التحالف أنه " تم تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك".