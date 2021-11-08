سوريا: مشفى دمشق يستقبل (17) حالة جديدة مصابة بالفطر الأسود

رام الله - دنيا الوطناستقبل مشفى دمشق في سوريا مؤخراً (17) حالة مرضية مصابة بالفطر الأسود، جميعهم من ضعيفي المناعة والمصابين بداء السكري غير المضبوط ومرضى (كورونا).وقال سامر عمر يحياوي رئيس قسم العناية في الهيئة العامة لمشفى دمشق: "إن طاقة القسم الاستيعابية تصل لنحو (20) سريراً قابلاً للتوسع في حال الحاجة، واستقبل خلال (15) يوماً (17) حالة جميعهم من مضعفي المناعة والمصابين بداء السكري غير المضبوط ومرضى (كورونا)"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).وأشار يحياوي إلى تخريج أكثر من 50% من المرضى فيما نسب الوفاة لم تتجاوز 20%، مبيناً أن الكشف والعلاج المبكرين للإصابة يسهمان بشكل كبير في الشفاء.وفي حديثه حول أعراض الفطر الأسود، ذكر يحياوي: "عدم وجود أعراض صريحة، لكنها تتظاهر في معظم الأحيان بثقل الرأس والوجه وألم شديد في الجيوب الأنفية، موضحاً أن التشخيص يحتاج لصورة طبقي محوري".ويسبب الفطر الأسود التعرض للفطريات المخاطية التي توجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكة والخضراوات ولا ينتقل من شخص لآخر.