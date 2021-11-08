مصر تفرض غرامة على التدخين في عدة منشآت

مصطفى مدبولي،











رام الله - دنيا الوطنأصدرت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، توجيهاتها إلى جميع الوزراء والمحافظين والجهات المعنية بشأن تطبيق قانون منع التدخين في المنشآت العامة.ودعارئيس الوزراء المصري، إلى اتخاذ الإجراءات اللازم من أجل تفعيل آليات تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية، بحسب ما جاء على موقع (مصراوي).وأوضح نص القرار أن القانون يشمل حظر التدخين نهائيا وبصوره كافة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، والأماكن الأخرى في حال صدور قرار بشأنها من وزير الصحة.ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن بتطبيق كل الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، ويعاقب على إخلاله بهذه القواعد بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.كما أشار القانون إلى معاقبة الشخص المدخن نفسه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه.