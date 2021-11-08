(حماس) تعقب على تصويت أمريكا ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني





ودعا نعيم الولايات المتحدة إلى مراجعة هذه المواقف المشينة، والانحياز للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والكف عن الدعم الأعمى للاحتلال والتغطية على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.









رام الله - دنيا الوطناستنكر باسم نعيم، رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة (حماس) بغزة، تصويت الولايات المتحدة ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي صوتت عليه اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.واعتبر نعيم هذا التصويت تأكيداً على مواقف الولايات المتحدة المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه وإقامة دولته المستقلة، ودليلاً على ازدواجية المعايير التي تمارسها الإدارات الأمريكية، التي تدعي تمسكها بحل سياسي للصراع، وكذلك القانون الدولي وحقوق الإنسان.وقال نعيم: "إن تصويت (158) دولة لصالح القرار، في مقابل ستة دول معظمها دول هامشية، هو تعبير عن الإجماع الدولي لصالح الحقوق الفلسطينية الثابتة، ويبين أن الولايات المتحدة تغرد خارج سرب هذا الإجماع حماية لمصالح الاحتلال وجرائمه".