الاحتلال يخطر بوقف العمل في سبعة منازل جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في منازل تقع في مسافر يطا جنوب الخليل.وافاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال اخطرت بوقف العمل في سبعة منازل مشيدة من الطوب ومسقوفة بالصفيح، في عدة مناطق بمسافر يطا، احد هذه المنازل يقع في منطقة "تواني" وتبلغ مساحته 60 مترا مربعا، ومملوك للمواطن خالد ربعي، و6 منازل أخرى تقع في منطقة "ارفاعية".وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اخطرت، اليوم، بوقف البناء في تسعة مساكن، جنوب قلقيلية.