شؤون فلسطينية

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي الخامس لإدارة المحميات الطبيعية

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي الخامس لإدارة المحميات الطبيعية
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد فلسطيني في فعاليات المنتدى الإقليمي الخامس لإدارة المحميات الطبيعية المنعقد في الأردن بتنظيم من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على مدى أسبوعين بمشاركة المهتمين في المجال البيئي والمحميات الطبيعية من الدول العربية.

وضم الوفد الفلسطيني عضوية مدير مشروع محميات فلسطين أ. إكرام قطينة وممثلا عن مؤسسة هانس زايدل في القدس و أ. سائد الشوملي المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة.

وقدمت قطينة خلال فعاليات المنتدى صورة عن واقع المحميات الفلسطينية من خلال بعض الدراسات والأبحاث العلمية التي نفذها مشروع محميات فلسطين مع شركائه بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

واستعرضت الجهود التي بذلها موقع محميات فلسطين في دعم السياحة البيئية وفي تعزيز الوعي والثقافة بأهمية المحميات الطبيعية في فلسطين، معتبرة المنتدى فرصة عربية لتبادل الخبرات والتجارب في إدارة المحميات مقدرة دعم المديرة الإقليمية لمؤسسة هانس زايدل في القدس السيدة جوليا أوبرماير لرفع قدرات الطواقم العاملة.

وتطرقت قطينه حول كتاب (فلسطين لوحة فسيفسائية ملونة ــ دليل المسارات) وعن المعلومات التي يحتويها الكتاب ويعكس صورة فلسطين الطبيعية أمام العالم، مؤكدة على أهمية إبراز المعلومة البيئية بمرجع علمي ودقيق.

وبدوره تحدث الشوملي عن الجهود التي تسعى لها الجمعية الفلسطينية لتحقيقها في مجال التنمية المستدامة والبيئة، مستعرضا أبرز المشاريع المحلية التي تم تحقيقها في مجال التوعية البيئية والدراسات البيئية والسياحة البيئية بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وقدمت قطينه الكتاب كهدية رمزية لأمين عام وزارة البيئة الأردنية د. محمد الخشاشنة، ود. سمير بندك عضو مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ود. نشأت حميدان مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي في الجمعية.

وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بمثل هذه الإنجازات من الكتب التي تشكل قيمة علمية وثقافية وبيئية تبقى مرجعا عربيا حول المحميات الطبيعية وغيرها من المسارات الطبيعية التي تشكل وجهة سياحية للسائحين.

ويشار إلى أن فعاليات المنتدى تضمنت جولة في مختلف المحميات الطبيعية في الأردن، للتعرف عن قرب إلى معايير إدارة هذه المحميات، والإطلاع على العمل اليومي لإدارة هذه المحميات وجلسات حوارية مفتوحة مع الشركاء من المؤسسة العاملة في
مختلف المجالات، بالإضافة للمجتمعات المحلية، وتدريب المشاركين على العمل الميداني.

وناقش المشاركون في المنتدى بعض المواضيع المتعلقة بإدارة المناطق المحمية والتخطيط الشمولي للمحميات والمراقبة البيئية في المحميات والتغير المناخي والسياحة البيئية والتنمية الاقتصادية والتوعية البيئية وتقسيم المناطق المحمية والحماية والتفتيش في المحميات ودمج المجتمعات المحلية في برامج حماية الطبيعة والدراسات الأولية وبرامج المراقبة والتقييم وأثرها في توجيه خطة الإدارة.

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