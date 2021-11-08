صحيفة: الجيش الإسرائيلي يُطوّر تطبيقًا لتشخيص وجوه فلسطينيين مطلوبين





ونقلت الصحيفة عن جنديين إسرائيليين سابقين قولهما: "إنه تم إجراء مسابقة في وحدات الجيش المعنية على التقاط صور لفلسطينيين في الضفة الغربية، مما شكل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي إليها"، وفق ما نقلته قناة (كان) الإسرائلية عن الصحيفة.





وأضاف الجنديان أنه تم استخدام التطبيق الهاتفي (Blue Wolf) من أجل تشخيص الفلسطينيين.





وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعرف بعدُ عدد الفلسطينيين الذين تم تشخيصهم من خلال التطبيق، إلا أن العدد يصل إلى الآلاف بحسب التقديرات.





وقد كشف الجنود الذين أجروا هذا الحوار مع منظمة (كسر الصمت)، وهي مجموعة مكونة من جنود خدموا في الجيش الإسرائيلي ويعارضون سياسة الجيش.





ويشترط في هذا البرنامج عدم الإفصاح عن هوياتهم خوفا من التداعيات الاجتماعية والمهنية، كما وأوضحت المجموعة بأنها ستنشر سلسلة التقارير في وقت لاحق.









رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي عمل خلال العامين الأخيرين على تطوير تطبيق هاتفي يمكّن الجنود من تشخيص وجوه الفلسطينيين لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم.