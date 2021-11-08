شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية تدين تصريحات بينت بشأن التوسع الاستيطاني والقنصلية الامريكية بالقدس

العربية الفلسطينية تدين تصريحات بينت بشأن التوسع الاستيطاني والقنصلية الامريكية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية التصريحات التي ادلى بها امس رئيس الوزراء الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته لبيد بالتزام حكومة الاحتلال بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء مستوطنة كاملة على أراضي جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

كما أدانت الجبهة تصريحات لبيد بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس والرفض الاسرائيلي لهذه الخطوة تحت الشعار المزعوم "السيادة في القدس ملك لإسرائيل"، وأضافت ان استمرار الاحتلال في تزوير الحقائق التاريخية ومعالم القدس العربية هو حلقة في مسلسل التهويد المتسارعة التي تشهدها المدينة المقدسة في غياب واضح للإرادة الدولية التي تلتزم الصمت المطبق على انتهاكات الاحتلال ضد الأرض الفلسطينية وهويتها العربية.

وأوضحت الجبهة ان الأرض الفلسطينية أصبحت محل مساومة وابتزاز بين حكومة الاحتلال والمستوطنين بشكل يخالف كافة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات المتعلقة بالاستيطان مديرة ظهرها للشرعية الدولية ضاربة بقراراتها عرض الحائط دون حسيب أو رقيب؛ بل استمرت في بناء المزيد من المستوطنات وصعدت من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين محاولة القضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

و أكدت على أن العقلية الاستعمارية المدمرة لهذه الحكومة المتطرفة التي تقود المنطقة الى حافة الانفجار وتجر الجميع إلى ميدان للصراع المفتوح، لان الشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً وسيواصل نضاله المشروع لانتزاع حقوقه الثابتة.

وتوجهت الجبهة بعظيم التحية إلى ابناء شعبنا في بينا وجبل صبيح المدافعين عن ارضنا الفلسطينية بكافة أشكال المقاومة السلمية راسمين بذلك عنوان للوحدة وان التمسك بالهوية والأرض هو عزة وكرامة الفلسطيني الرافض لكافة أشكال الاحتلال ، مؤكدة على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة وبحقه في الدفاع عن نفسه، مجددة تأكيدها على المضي قدمًا في مواصلة النضال الوطني حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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