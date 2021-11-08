شؤون فلسطينية

10 أسر مقدسية تقدم استئنافًا ضد هدم بنايتها السكنية في بلدة الطور

10 أسر مقدسية تقدم استئنافًا ضد هدم بنايتها السكنية في بلدة الطور
رام الله - دنيا الوطن
قدمت 10 أسر مقدسية مهددة بهدم شققها في بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، استئنافا للمحكمة المركزية، ضد هدم بنايتها.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أوضح المحامي حسين غنايم، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمس قرارين أحدهما يجبر هذه الأسر على دفع 200 ألف شيقل في صندوق المحكمة، خلال يومين مقابل إمهال أصحاب الشقق بهدم البناية حتى نهاية الشهر الجاري، وآخر وهو في حال لم تقم العائلات بدفع هذا المبلغ خلال يومين، ستهدم آليات الاحتلال البناية بأسرع وقت، وستدفع هذه العائلات غرامة مالية قدرها مليوني شيقل.

وأضاف ان البناية مقامة منذ العام 2011، ومكونة من 5 طوابق، تضم 10 شقق سكنية، مساحة كل منها 100 متر مربع، وتعيش فيها 10 أسر تملكها عائلات، أبو سبيتان، وخلفاوي، والغوج، وأبو حلاوة، وعاشور، وتضم نحو 70 فردا.

وأشار إلى أن إجراءات هدم البناية في محكمة الاحتلال بدأت منذ عشر سنوات، رغم حصول العائلات على قرارين بإلغاء الهدم عامي 2012 و2015.

وكانت بلدية الاحتلال بالقدس قد أخطرت بهدم البناية مساء الخميس، وبإخلاء الأسر من منازلها وهدمها خلال أسبوع.

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