ثابت: شحنات الوقود المخصصة لتشغيل محطة كهرباء غزة تم تأمينها من السوق المحلي

رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد ثابت، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء بغزة، عن تفاجئهم ببيان سلطة الطاقة الأخير حول نفاذ الوقود القطري الخاص بتشغيل محطة التوليد، وتوقف المحطة عن العمل فيما لو لم يدخل الوقود.وقال ثابت في حديث لإذاعة (الأقصى): "إن شحنات الوقود المخصصة لتشغيل المحطة تم تأمينها من السوق المحلي نظراً لنفاذ الوقود القطري في المحطة".وأضاف: "بالأمس كانت هناك بعض الأخبار المطمئنة لحل مسألة إدخال الوقود القطري للمحطة، ونأمل أن تكون دقيقة وإن كانت أسباب فنية باعتقادي ستكون في طريقها في الحل".