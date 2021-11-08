طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدِ الثلاثاء





وأضافت أن الأسماء من (76) حتى (126) من كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2).



وتابعت: "أن إجراء فحص (كورونا) سيكون للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية بجميع المحافظات".



وأوضحت الوزارة أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:



- الثلاثاء 11/9: فحص الحافلتين (3+4).



- الأربعاء 11/10: فحص الحافلتين (5+6).



- الخميس 11/11: فحص الحافلتين (7+8).



- الأحد 11/14: فحص الحافلتين (9+10).





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وتابعت: "أن إجراء فحص (كورونا) سيكون للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية بجميع المحافظات".وأوضحت الوزارة أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:- الثلاثاء 11/9: فحص الحافلتين (3+4).- الأربعاء 11/10: فحص الحافلتين (5+6).- الخميس 11/11: فحص الحافلتين (7+8).- الأحد 11/14: فحص الحافلتين (9+10).

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 9 تشرين التاني/ نوفمبر.وقالت الوزارة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد (2021/37).