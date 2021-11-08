بوتين ومدير الـ(سي آي إي) يبحثان العلاقات الثنائية والنزاعات الإقليمية

أفاد دميتري بيسكوف

ويليانم بيرنز

سيرغي ناريشكين

وليام بيرنز





وذكر بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "كان التركيز على قضايا التعاون بين الأجهزة في سياق العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي".



وتولى بيرنز منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو من 2005 إلى 2008، وترقى إلى رتبة نائب وزير الخارجية، وتقاعد من السلك الدبلوماسي في عام 2014 بعد (33) عاماً من العمل الدبلوماسي، وترأس مؤسسة كارنيغي قبل أن يصبح مديراً لوكالة المخابرات المركزية.









رام الله - دنيا الوطنالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحثاً خلاله العلاقات الروسية الأمريكية والنزاعات الإقليمية.وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كان قد جرى اتصال هاتفي بين بوتين ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وما الموضوعات التي تطرقا إليها: "نعم، لقد جرى هذا الاتصال ليبحث العلاقات الثنائية، أزمة العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الآراء حول النزاعات الإقليمية".والتقىمدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو في وقت سابق، معمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إي)، حيث ناقشا العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة (الإرهاب) الدولي.